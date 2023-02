Milan-Atalanta, Pioli: “Maignan domani gioca. Ibrahimovic forse in campo”

“Da mercoledì Calabria e Bennacer torneranno in gruppo, Ibra migliora e potrebbe essere in campo. Florenzi sta meglio e dovrebbe essere convocato a Firenze. Maignan sta bene e domani giocherà. Mike è stato un leone in gabbia, ora tornerà ad aiutarci. Tatarusanu però ha fatto bene. Momento difficile? Non c’è più”. Lo ha detto il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia del match contro l’Atalanta in campionato a proposito della situazione in infermeria. “L’Atalanta è una grande squadra, sarà una partita aperta, con due squadre che puntano a segnare un gol in più dell’altra”, spiega, prima di soffermarsi sul nuovo sistema: “Sarebbe un errore cambiare modulo con un giocatore non felice. Leao è molto felice di giocare in quella posizione, ha molto spazio di libertà perché ha un modo di sentire il gioco. Spesso fa quello che l’intuito gli dice, è molto contento e convinto”. Uno dei pericoli sarà Hojlund: “L’avevamo studiato in una gara tra Salisburgo e Sturm e fece una prova incredibile. Troviamo un centravanti molto diverso rispetto a quelli che abbiamo affrontato recentemente, ci vorrà molta attenzione anche sulla profondità viste le sue caratteristiche”. E sullo step successivo del percorso di crescita: “Dobbiamo controllare di più le partite, con il Monza nella ripresa ci siamo abbassati troppo coi centrocampisti e la pressione delle punte deve essere maggiore. I terzi devono andare, Tomori e Kalulu hanno qualità e attaccare con questi giocatori può darci imprevedibilità”.