Porto, Conceicao sulla partita con l’Inter: “Amarezza per la sconfitta, ma non abbiamo rimpianti”

Sergio Conceicao, intervistato in conferenza stampa alla vigilia di Porto-Gil Vicente, è tornato sul match giocato e perso dai suoi con l’Inter. “Siamo consapevoli di aver dato tutto e quindi non abbiamo rimpianti. C’è grande amarezza per la sconfitta, ma sarebbe stata molta di più se fossimo andati a Milano e avessimo giocato nella maniera in cui volevamo. Riguardando la partita, ovviamente, abbiamo pensato che avremmo potuto fare qualcosa di diverso, ma è stata una gara disputata in un contesto molto difficile”.