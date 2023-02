Milan-Atalanta, allo stadio presenti la mamma di Elon Musk, Melissa Satta e Tsitsipas

di Redazione 92

Sold out con 72mila biglietti. E una tribuna vip che coinvolge ogni ambito dello spettacolo, dello sport e l’imprenditoria. Milan-Atalanta fa il pienone di pubblico a San Siro. Attori, modelli, sportivi. E persino la madre della seconda persona più ricca al mondo, Elon Musk. Sua mamma, Maye Musk è modella, nutrizionista, imprenditrice, influencer e stasera assisterà al big match della 24esima giornata. Poi occhio ad attori e modelli. Nelle lounge dedicate agli ospiti del Milan, si potranno incontrare top model come Bianca Balti, giovani interpreti del cinema come Beatrice Vendramin e Saul Nanni, volti televisivi come Melissa Satta. Occhi puntati anche sul tennista Stefanos Tsitsipas, annunciato sugli spalti. Spazio anche agli influencer Jacob Rott, Luis Freitag, Nils Kuesel, Yusuf Panseri e Simone Berlini che, insieme, contano oltre 40 milioni di followers solo su Tik Tok. Proseguono intanto le partnership. Stasera i tifosi potranno assistere al lancio del nuovo ‘Creed III’, il terzo capitolo del franchise di successo, con Michael B. Jordan al suo debutto alla regia, e nel ruolo del protagonista Adonis Creed.