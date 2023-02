ATP Marsiglia 2023, Hurkacz rispetta il pronostico e batte Bonzi in finale: sesto titolo in carriera

Hubert Hurkacz rispetta il pronostico e vince l’ATP 250 di Marsiglia, al termine di una finale ben giocata e portata a casa per 6-3 7-6 contro il beniamino di casa Benjamin Bonzi. Buona prova anche da parte del francese, che è stato per ben tre (tutte in risposta, a dir la verità) volte ad un solo punto dal prolungare il match al terzo e ha costretto Hurkacz a sudarsi il trionfo al tiebreak. Il numero 11 del mondo, tuttavia, è stato perfetto nei momenti cruciali e ha ottenuto il suo sesto trofeo della carriera, primo di un 2023 che non era partito esattamente secondo i piani. Questo successo, però, aggiusta nettamente le sue prospettive: ora è decimo nella Race to Turin e, a sole due settimane dall’inizio dei suoi tanto amati Masters 1000 di Indian Wells e Miami (quest’ultimo da lui già vinto nel 2021 in singolare e nel 2022 in doppio), il polacco è tornato decisamente in carreggiata. “Sono davvero felice – ha affermato Hurkacz ai microfoni di Tennis TV –. Benjamin ha giocato molto bene e meritava di vincere il secondo set, ma io sono stato bravo a resistere nei frangenti complessi e l’ho spuntata al tiebreak. Il mio tennis sta migliorando, oggi ho espresso un buon livello e sono contento di aver ottenuto un altro titolo, il primo per me quest’anno”.