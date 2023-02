Combinata nordica, Mondiali Planica 2023: oro Norvegia nella prova mista a squadre, Italia quarta

Va alla Norvegia l’oro nella prima, storica, prova a squadre mista di combinata nordica ai Mondiali di Planica, in Slovenia. Il quartetto composto da Hagen, Oftebro, Riiber e Westvold Hansen, già primo dopo la prova di salto, ha fatto il vuoto sugli sci, staccando di quasi 50 secondi la Germania. Sul terzo gradino del podio e quindi alla medaglia di bronzo arriva invece l’Austria, distante un minuto. Come facilmente pronosticabile è il Giappone a crollare dopo il secondo posto nel salto, perdendo tre posizioni e chiudendo in quinta piazza. La medaglia di legno è infatti andata all’Italia, che ha schierato Veronica Gianmoena, Aaron Kostner, Samuel Costa e Annika Sieff. In mattinata, infatti, era arrivato il forfait di Alessandro Pittin dopo un caduta durante le prove.