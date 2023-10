Milan, Altafini: “Sempre gli stessi problemi da due anni. Manca vice-Giroud e subiscono contropiedi”

“Il Milan aveva fatto meglio nel primo tempo, poi l’espulsione di Thiaw ha cambiato tutto. Ma quello che mi dispiace è che il Milan ha sempre gli stessi problemi da due anni. Non ha un vice Giroud, che è un grandissimo giocatore che anche se gioca male 89 minuti può sempre fare gol e poi soffre i contropiedi: ieri un contropiede ha causato l’espulsione di Thiaw”. Josè Altafini, ospite di “Radio Anch’io Sport” su RadioUno, analizza la sconfitta del Milan a San Siro contro la Juventus. L’ex calciatore pare inoltre essere d’accordo con quano dichiarato da Stefano Pioli nel post-partita sulla marcatura di Gatti nei confronti di Leao: “Gatti ha fatto 5 falli di fila su Leao e non è stato mai ammonito, solo all’ultimo – ricorda poi l’ex attaccante – Non è possibile che un giocatore possa distruggere l’iniziativa di un avversario con così tanti falli”.

Altafini ha poi parlato anche della vicenda scommesse: “Io ricordo che nel 1958, quando poi il Brasile vinse il Mondiale, siamo stati 4 mesi in ritiro per prepararci e per tutto il tempo abbiamo avuto con noi uno psicologo, che ci ha seguiti anche in Svezia. All’inizio c’eravamo rimasti male ma poi ne abbiamo capito l’importanza. Allenatori, dirigenti, procuratori non sono psicologi, ogni società dovrebbe averne uno che possa dare indicazioni all’allenatore sul carattere di un giocatore, su cosa possa soffrire”, aggiunge.