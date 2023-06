Milan, Adli sostiene Maldini sui social: il francese pubblica una foto della premiazione del best manager

Nella serata di ieri il Milan è stato scosso dalla notizia della separazione con Paolo Maldini e Frederic Massara, che non proseguiranno il loro rapporto lavorativo con il club rossonero per volontà del proprietario Gerry Cardinale. Nell’arco di poche ore sono arrivate anche le prime reazioni da parte dei tifosi e anche di alcuni calciatori come Rafael Leao. Adesso anche il centrocampista francese Yacine Adli, attraverso i propri profili social, ha deciso di schierarsi dalla parte dell’ormai ex direttore tecnico pubblicando una sua foto con il premio di Best Manager durante la ventesima edizione del trofeo Goldern Boy. Ecco lo screen della story di Adli.