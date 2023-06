Inter-Manchester City, Guardiola avvisa: “In finale il passato non conta nulla”

La partita più attesa dell’anno è ormai alle porte. L’Inter di Simone Inzaghi andrà a caccia dell’impresa contro il Manchester City nella finale di Champions League, in programma sabato 10 giugno 2023 all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, alle ore 21. I Citizens sognano di chiudere una stagione trionfale con la prima Coppa dalle Grandi Orecchie della loro storia, completando il Treble riuscito in Inghilterra solo ai vicini rivali del Manchester United.

Durante il media-day, Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa: “È l’ultima partita della stagione e dobbiamo giocarla al meglio per portarci a casa la vittoria. La finale di due anni fa era diversa, c’era il Covid, è un sogno essere arrivati fin qui per noi. Nelle finali il passato non conta nulla. L’Inter ha una storia migliore alla nostra, ma non conterà, come il percorso fatto qui o la vittoria della Premier e dell’FA Cup. L’unica cosa che conta, è quello che fai in questi ultimi 90 minuti“.