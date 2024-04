Malore Ndicka, Venditti: “Ad Udine una lezione di civiltà ed umanità”

“Ad Udine una lezione di Civiltà ed Umanità ormai sconosciuta in questo mondo spietato e violento“. Così Antonello Venditti ha voluto sottolineare l’ottima gestione dei momenti di grande apprensione per il malore di Evan Ndicka. Il giocatore giallorosso si è infatti accasciato a terra nel corso della partita di Serie A Udinese-Roma. Ndicka è stato trasportato in ospedale in codice giallo ed ora sta svolgendo tutti gli accertamenti medici del caso, ma il peggio sembra passato. Si attendono ora nuovi aggiornamenti sullo stato di salute del giocatore.

La partita è stata immediatamente sospesa e questa volta non ci sono state polemiche, come invece è successo in tante altre occasioni, purtroppo. In questo caso, la preoccupazione di tutti era per la salute del giocatore colpito dal malore e la sfida in campo è passata in secondo piano. Quanto accaduto non è passato inosservato neanche al celebre cantautore, che in un messaggio sui propri profili social si è complimentato con il comportamento delle tifoserie, dell’arbitro e delle squadre. “Per una volta un esempio positivo e immediato anche da arbitro e dirigenza di entrambe le squadre… Grazie Udine!… Nella speranza che tutto si risolva nel migliore dei modi. Antonello” ha concluso Venditti, rivolgendo un pensiero a Ndicka.