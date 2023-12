Lutto nel calcio: è morto Luigi Milan, uno dei ‘Leoni di Ibrox’

di Mattia Zucchiatti 28

Lutto nel mondo del calcio. Quest’oggi a Firenze, all’antivigilia del suo ottantaseiesimo compleanno, è morto l’ex calciatore, Luigi Milan, uno dei ‘Leoni di Ibrox’ entrati nella memoria dei tifosi della Fiorentina. Nato il 10 dicembre 1937 a Mirano in provincia di Venezia, Milan inizia a giocare a calcio nella squadra lagunare dove trascorre tre stagioni, per poi vestire le maglie di Udinese, Fiorentina, Catania ed Atalanta. Milan chiude poi la carriera tra Pontedera e Rovigo. Vinse una Coppa Italia con la Fiorentina nella stagione 1960-61 e fu decisivo per il successo della squadra viola nella Coppa delle Coppe 1960-1961, prima edizione nel torneo, mettendo a segno le due reti con cui i toscani si sono aggiudicati la finale di andata a Glasgow contro i Rangers, per poi realizzare la rete di apertura anche al ritorno a Firenze. Perse invece la finale di Coppa delle Coppe 1961-1962. “Tutta la Fiorentina esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Luigi Milan, ex calciatore viola che nella stagione 1960-61 ha contribuito alla vittoria della Coppa Italia e della Coppa delle Coppe. Il presidente Rocco Commisso, la sua famiglia e tutta la società si stringono attorno alla famiglia”, la nota della Fiorentina.