Napoli, De Laurentiis a un tifoso: “I napoletani sono perdenti perché mai contenti”

“Sai perché i napoletani sono perdenti? Perché non sono mai contenti. Io ho sette zii di cui quattro zie napoletane, sono delle scassacaz**…”. E’ questo un passaggio di un video che circola sui social, il cui dialogo è stato riportato in forma testuale anche da Repubblica, in cui Aurelio De Laurentiis si lascia andare ad alcune dichiarazioni a un tifoso che rischiano di creare diverse polemiche nell’ambiente azzurro.