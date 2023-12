Luciano Spalletti allenatore dell’anno: “Vincere a Napoli è facilissimo, Di Lorenzo l’amico più grande nel calcio”

Luciano Spalletti è stato premiato come allenatore dell’anno dalla Gazzetta dello Sport, con una cerimonia avvenuta a bordo di una nave da crociera Msc. Il commissario tecnico della nazionale è tornato a parlare della grandissima stagione sulla panchina del Napoli, culminata con la conquista di uno storico Scudetto. “Vincere a Napoli è facilissimo, c’è il supporto di una città intera e tutto diventa più semplice – spiega Spalletti – La città è esplosa di gioia, quando vado per strada e mi riconoscono sono io che voglio abbracciare loro.” Il ct azzurro ha poi parlato dei suoi rapporti nel mondo del calcio: “Di Lorenzo è il mio amico più grande. Io non litigo mai con nessuno, al limite sono gli altri che litigano con me e io accuso il colpo.” Una battuta anche sugli Europei del prossimo anno: “In nazionale chiamo chi ha voglia di indossare la maglia dell’Italia, sarà un’esperienza bellissima che affronteremo con grande entusiasmo.”

Presente alla cerimonia anche il presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis, che ha ricevuto il premio di squadra dell’anno. “Spalletti è riuscito a modellare il gruppo come pochi e per questo lo ringrazio. Ha saputo coniugare il prima e il dopo, nonostante le proteste dei tifosi quando avevamo tolto a Luciano dopo il primo anno sei giocatori che erano beniamini. Rivincere lo Scudetto? La città vorrebbe vincere ogni anno, ma si vince già essendo napoletani.”