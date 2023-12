Qatar, salta la panchina di Queiroz: il ct portoghese via dopo meno di un anno

Carlos Queiroz non è più il commissario tecnico del Qatar. La federcalcio locale ha infatti annunciato la separazione con il 70enne tecnico portoghese, il tutto a meno di un anno dal suo arrivo. Queiroz era infatti arrivato dopo gli scorsi Mondiali, disputati proprio in Qatar, e chiude la sua breve esperienza con un bilancio di 4 vittorie in 12 partite. In questi mesi non sono bastati i quarti di finale raggiunti alla Gold Cup, dove il Qatar è stato eliminato da Panama. La federazione ha anche annunciato il nome del successore, ovvero il 61enne spagnolo Tintin Marquez.