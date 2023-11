Luciano Moggi: “Il Milan vincerà a Lecce solo se darà l’anima. Ma a volte ha dimostrato di non averla”

“Oggi a Lecce il Milan per vincere deve dare l’anima, che però in qualche occasione ha dimostrato di non avere. Nella sponda interista regna invece l’autostima per essere in testa alla classifica ed essersi qualificata agli ottavi di Champions con due turni di anticipo”. Lo ha scritto Luciano Moggi, ex dg tra le altre di Napoli e Juventus, sulle colonne di Libero: “A San Siro arriva il Frosinone, matricola ben guidata dal presidente Stirpe: vediamo l’Inter vincenti. Anche la Juve è favorita col Cagliari, come il Napoli contro l’Empoli. Sono tre partite apparentemente facili che potrebbero però nascondere delle insidie, se prese sottogamba, come probabilmente ha fatto il Napoli contro l’Union Berlino”.