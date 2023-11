Udinese, Cioffi: “Contro l’Atalanta servono umiltà e fame”

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi, commenta in conferenza stampa l’incontro con l’Atalanta che si terrà domani: “E’ stata una settimana composta da motivazione e attenzione in vista di una sfida importante. Il lavoro è concentrato sugli esterni, soprattutto perché nelle settimane passate non c’è stato molto tempo. Abbiamo lavorato sugli spazi da attaccare e coprire, bisogna imparare a leggere lo spazio. Ehizibue sta rientrando poco alla volta. Il ruolo dei senatori? Con il Cagliari hanno visto che si potevano fidare di chi avevano alle spalle. Se hai un peso di 25 chili e lo distribuisci, diventa più leggero“. Cioffi parla poi dell’attacco: “Success troverà il gol. Faranno la stessa cosa Lucca, Thauvin, Pafundi, Vivaldo Semedo. Dobbiamo pazientare, se riusciamo a vincere 1-0, lo portiamo a casa. Per domani serve umiltà, come a Monza e San Siro. Umiltà e fame contro l’Atalanta, sì“. Infine sugli infortunati: “Lovric sta bene, si sta rimettendo. Masina e Kristensen sono recuperati”.