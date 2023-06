Luciano Moggi: “Inter favorita per il prossimo scudetto, Mourinho vuole un mercato importante”

“Il mercato delle milanesi? Del Milan non si sa nulla perché, fatti fuori Maldini e Massara, comandano dall’estero, per cui non ci sono indicazioni di nessun tipo. L’Inter invece potrebbe fare un discorso di rinnovamento, prima però deve riuscire a vendere ma ancora non ci sono certezze”. Queste le parole dell’ex dg della Juventus tra le altre, Luciano Moggi, in un’intervista all’Adnkronos: “Serviranno le grandi abilità di Marotta di individuare i giocatori giusti, penso potrebbe essere Frattesi l’uomo giusto per i nerazzurri, sono sicuro che vorranno prenderlo. In Italia poche squadre possono fare mercato senza cedere prima, l’Inter però è messa meglio: ha la rosa più completa ed una quadratura che, negli ultimi tempi, gli ha dato grandi risultati. Credo siano loro i favoriti per il prossimo campionato”.

Sul Napoli: ”Kim va via sicuro, direzione Bayern. Su Osimhen ha detto De Laurentiis che non parte, a meno che non capiti un’occasione d’oro. Quindi se dovesse arrivare l’offerta giusta lo venderà, poi dovrebbe sostituirlo. Quest’anno è stato un campionato particolare, Spalletti ha trovato l’annata giusta. l presidente parla di vincere la Coppa dei Campioni, ma sarà difficile ripetere la stagione conclusa. I meriti vanno al tecnico, con una preparazione eccellente il Napoli è riuscito ad accumulare forte vantaggio e chiudere il campionato, ma sono mancate le altre”.

Sulla Roma: “Nella Roma si sta facendo sentire Mourinho: vuole delle alternative valide per fare risultati migliori. Vuole un mercato importante. Lui, pur non avendo raggiunto obiettivi particolari, è diventato il re di Roma. La vittoria dell’anno scorso in Conference e la finale di Europa League di quest’anno gli hanno dato una grande potenza, che potrebbe essere decisiva per il futuro del club giallorosso”.