Lite all’Hollywood, giovane friulano denuncia due giocatori dell’Inter

di Redazione 33

Secondo il Corriere della Sera, due calciatori dell’Inter sarebbero stati denunciati da un giovane friulano a seguito di una lite all’interno dell’Hollywood di Milano, lo scorso sabato 6 gennaio. Secondo il quotidiano, che riporta la versione del giovane, i giocatori avrebbero costretto il ragazzo ad abbandonare il locale, portandolo all’esterno vicino a una rampa. Qui gli avrebbero strappato di mano il cellulare per verificare la presenza nel dispositivo di foto e video non autorizzati. Il giovane ha deciso quindi di querelare i due uomini, rivolgendosi allo studio legale Tutino di Udine. Le indagini sarebbero in corso e il cellulare della presunta vittima sarebbe stato sequestrato per rilevare le impronte.

Alla serata erano stati invitati molti calciatori di serie A, soprattutto dell’Inter e del Verona, spiega il Corriere. Come si legge, il giovane avrebbe acceso la torcia del suo cellulare per vedere meglio lo scontrino e pagare un cocktail che gli era stato appena servito. A quel punto però un uomo alto e biondo si sarebbe avvicinato per chiedergli se avesse fatto foto o video ai suoi amici giocatori dell’Inter. Negativa la risposta, che però non ha convinto i due calciatori, i cui nomi non sono stati resi noti. “Trovandosi in evidente difficoltà anche numerica, il nostro assistito non ha opposto resistenza e ha subito l’imbarazzante situazione – racconta l’avvocato Stefano Tutino al Corriere della Sera -. Sono state visionate le sue foto personali e anche i suoi profili social e non hanno trovato nulla, proprio perché non c’era nulla”. Poi altri dettagli su una presunta minaccia. “Sai cosa ti può succedere se ti metti contro di me”, gli avrebbe intimato uno dei due giocatori, riporta il Corriere. Infine, i giocatori avrebbero preteso che il giovane pronunciasse un “Milan me…”. Il ragazzo si è rifiutato.