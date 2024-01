Il 23 marzo sfida tra Liverpool e Ajax Legends: i tifosi reds vogliono Eriksson in panchina

Il calcio si stringe attorno a Sven-Goran Eriksson, leggendario allenatore di calcio che in Italia ha legato il suo nome in particolare al secondo Scudetto della Lazio, vinto nel 1999/2000. L’ex tecnico biancoceleste, che in Italia ha anche allenato Roma, Sampdoria e Fiorentina, ha da poco annunciato la diagnosi di un cancro al pancreas non operabile e in Inghilterra c’è chi vuole realizzare un suo sogno. “Sono tifoso del Liverpool. Ho sempre desiderato allenarlo, ovviamente non succederà ma ne resterò un tifoso”, ha detto poco tempo fa a “Sky News” e in questi giorni i tifosi dei reds stanno lanciando una campagna per consentire allo svedese di realizzare, almeno per un giorno, il suo sogno. Il 23 marzo, infatti, le Legends del Liverpool giocheranno ad Anfield contro quelle dell’Ajax e sui social è arrivato l’appello dei tifosi perché in panchina vada lo svedese. Eriksson si è detto disponibile: “Accetterei ovviamente, è sempre stato il mio sogno – le sue parole a ‘Good Morning Britain’ – Ci sarebbero tanti bravi ex calciatori. Se non succedesse, comunque, sarei felice lo stesso, ho avuto la fortuna di allenare tante ottime squadre e nazionali”.