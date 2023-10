L’Inter si ferma davanti ad un Bologna formato ‘big’: 7° risultato utile consecutivi per i rossoblù

L’Inter non va oltre un pareggio per 2-2 nel match del Giuseppe Meazza contro il Bologna, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al doppio vantaggio dei nerazzurri firmato da Francesco Acerbi e dal solito Lautaro Martinez rispondono le marcature messe a referto da Riccardo Orsolini su calcio di rigore e Joshua Zirkzee. La squadra di Simone Inzaghi, dopo essere partita con il piede sull’acceleratore mettendo a referto un uno-due devastante nell’arco di soli due minuti, rimette in partita gli avversari con il penalty assegnato dal direttore di gara per il fallo di Lautaro Martinez. Dal dischetto si presenta Orsolini, reduce dalla spettacolare tripletta realizzata contro l’Empoli, che infila nell’angolino battendo Sommer.

Le due squadre tornano negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio di una rete, ma proprio nei primi minuti della ripresa Zirkzee si mette in proprio e sigla un gran gol che vale il pareggio degli emiliani. L’Inter torna ad attaccare andando alla ricerca del nuovo vantaggio, ma esponendosi allo stesso tempo al contropiede dei felsinei. Il Bologna, dunque, porta a casa un altro prezioso punto, ma soprattutto ottiene il suo settimo risultato utile consecutivo, cosa che in questa stagione non è ancora riuscita a nessun’altra squadra italiana. Il grande ex della partita Thiago Motta fa un mezzo sgambetto alla sua ‘Inter’ e porta il Bologna a candidarsi seriamente ad un ruolo da assoluta protagonista in questo campionato.

La compagine rossoblù, infatti, ha perso soltanto nella prima giornata contro il Milan; da lì in poi più nessuna sconfitta e solo prestazioni convincenti, che potrebbe far pensare la squadra come una vera big del torneo. L’Inter, dal canto suo, si trova davanti alla sua seconda battuta d’arresto dopo la sconfitta contro il Sassuolo, arrivata sempre tra le mura amiche di San Siro. I nerazzurri arrivano alla sosta con 19 punti conquistati in otto partite, un bottino davvero importante, ma che potrebbe non essere sufficiente per chiudere questo ciclo di gare in testa alla classifica. Il Milan, infatti, questa sera potrebbe passare al comando in solitaria nonostante il derby perso nettamente qualche settimana fa.