Lega Serie A, Scanavino: “Fondi? Dobbiamo approfondire le varie opzioni”

“Ci sono un po’ di temi importanti su cui si sta discutendo. Oggi non ci saranno grandi decisioni in merito, ma si sta procedendo”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino a margine dell’Assemblea odierna della Lega Serie A. “Dobbiamo ancora valutare tutto sulla possibilità di entrata da parte di fondi d’investimento all’interno della Lega. Ci hanno fatto una presentazione molto interessante, ora dobbiamo approfondire tutte le varie opzioni. C’è la possibilità concreta che possano entrare i fondi in serie A? Non lo so”, ha dichiarato.