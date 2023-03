Supercoppa Italiana, ufficiale la Final Four: format a quattro squadre in Arabia Saudita

La Supercoppa Italiana cambia format e passa a quattro squadre, come accade nella Liga. Si giocherà infatti una Final Four aperta a quattro squadre, vale a dire le prime due classificate del campionato di Serie A e le due finaliste della Coppa Italia, che si sfideranno in match secchi di semifinale incrociata con le vincitrici che avanzeranno in finale. Come spiega la stessa Lega Serie A, però, il format è libero e potrebbe cambiare nelle successive tre edizioni. Il minitorneo si giocherà in Arabia Saudita, probabilmente a gennaio. Accordo raggiunto per disputare nel paese arabo quattro delle prossime sei edizioni.