Lega Serie A, nuova assemblea sui diritti tv mercoledì 26 luglio

Nuova assemblea della Lega Serie A fissata per mercoledì 26 luglio in videoconferenza con convocazione alle ore 14.30. All’ordine del giorno c’è l’esito delle trattative private per i diritti tv del ciclo 2024/2029 e le conseguenti determinazioni: in corso trattative con Dazn, Sky e Mediaset, ma offerte arrivate inferiori alle attese, che si basano su almeno un miliardo di euro a stagione di ricavi. Le trattative private scadranno il 2 agosto, se non si raggiungerà un accordo si potrebbe aprire il capitolo canale della Lega.