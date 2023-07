Lazio, Felipe Anderson: “Rinnovo? Presto per parlarne, qui sono felice”

“Che stagione ci aspetta? Una più difficile della scorsa, perché tutti conoscono la nostra forza. Dobbiamo fidarci di noi sappiamo che dobbiamo migliorare. C’è consapevolezza del lavoro fatto e che ci ha portato in alto, dunque ripartiamo da questa certezza”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Felipe Anderson ai microfoni di Sky Sport durante il ritiro ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti saranno impegnati in Champions nel ’23-24: “In tutte le competizioni dobbiamo dare il 100%. In Champions più che l’esperienza di chi gioca conta quella del gruppo. Sappiamo che in ogni partita non si può sbagliare. Umiltà, piedi per terra, spirito di sacrificio e di squadra. Se continueremo così, faremo grandi cose anche in questa stagione”. E sulla questione del rinnovo contrattuale: “Io sicuramente sono molto felice qui, non voglio pensare ad altro. La testa deve essere qui al ritiro, è una parte importante della stagione. Non voglio distrarmi, più in avanti parleremo”.