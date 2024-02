Lega Serie A, l’assemblea vota per il format a 20 squadre. Ribadita “la necessità del diritto d’intesa”

È terminata l’Assemblea della Lega Serie A, che ha ribadito la contrarietà alla modifica del diritto d’intesa e alla riduzione del numero delle squadre. “La Lega Serie A ha approvato oggi – si legge sulla nota diramata al termine dei lavori -, nel corso dell’Assemblea svoltasi nella sede di via Rosellini, il proprio documento di indirizzo contenente le proposte di riforma del calcio italiano”. Ribadita, come detto, anche la volontà di non modificare il diritto d’intesa, ovvero il diritto di veto su eventuali riforme: “Nel corso della stessa riunione, è stata ribadita la assoluta necessità di mantenere nello statuto federale il diritto di intesa, così come nei principali sistemi calcistici europei. E’ stato, inoltre, confermato l’attuale format a 20 squadre del campionato di Serie A”. Solo quattro club, cioè Inter, Juventus, Milan e Roma, hanno votato a favore del nuovo format a 18, con 16 voti invece d’accordo nel rimanere a 20 squadre. Come emerso nei giorni scorsi, Inter, Juventus e Milan, con delega della Roma, si erano rivolte direttamente al presidente della Figc Gabriele Gravina, dichiarandosi favorevoli all’ipotesi della riduzione del numero di squadre.