Wta Doha 2024: Paolini fuori al primo turno, Navarro prevale in due set

Seconda sconfitta consecutiva al primo turno per Jasmine Paolini. Reduce da un ottimo Australian Open, in cui ha raggiunto per la prima volta in carriera gli ottavi in un Major, l’azzurra è uscita di scena all’esordio la scorsa settimana a Linz ed ha fatto lo stesso a Doha. Nel Wta 1000 di scena nella capitale del Qatar, a sconfiggerla è stata la più quotata Emma Navarro, già in doppia cifra di vittorie in questo 2024 e non a caso accreditata della 16^ testa di serie.

6-3 7-5 il punteggio del match, durato 1h28’ ma interrotto per pioggia e slittato al giorno seguente. Pochi rimpianti per Paolini, che è sempre stata indietro nel punteggio – ad eccezione dell’inizio di secondo set, dove ha ottenuto un break issandosi sul 2-0 – e non è riuscita a trovare le contromisure al gioco dell’avversaria. Navarro, che già aveva sconfitto Jasmine lo scorso anno a San Diego, ha confermato i progressi e l’ottimo periodo di forma ed ha raggiunto il secondo turno, dove se la vedrà contro la belga Elise Mertens. Per Paolini, invece, il prossimo appuntamento è il Wta 1000 di Dubai, in programma la prossima settimana.