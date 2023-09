Lega Serie A e Socios a Singapore per Token2049: ‘Balls Collectibles’ come caso di studio

Ci sono anche la Lega Serie A e Socios.com al Token2049, l’evento più importante del mondo blockchain in corso di svolgimento in questi giorni a Singapore. Tra gli oltre 12.000 partecipanti al Marina Bay Sands di Singapore, spiccano Lega Serie A e Chiliz, la società di blockchain alla base della piattaforma Socios.com, che hanno raccontato uno degli study-case più interessanti nati dalla partnership tra il calcio italiano e il brand Web3: Balls Collectibles. Si tratta dell’iniziativa che vede i palloni dei gol venire raccolti dagli arbitri, certificati su blockchain e resi disponibili per i collezionisti attraverso la piattaforma di fan engagement, Socios.com. “Presentare nella cornice di Token2049 a Singapore come la Lega Serie A sia stata la prima a realizzare il progetto dei palloni collezionabili e certificati attraverso blockchain in occasione della EA SPORTS Supercup di gennaio 2023 – ha dichiarato il Direttore Marketing e Commerciale di Lega Serie A Michele Ciccarese – è un ulteriore segno di quanto il calcio italiano voglia essere al passo con le innovazioni tecnologiche, d’intesa con i partner commerciali, a beneficio degli oltre 530 milioni di tifosi del nostro campionato nel mondo”.

“L’iniziativa “Own the Ball, Own the Moment” portata avanti da Socios.com e Lega Serie A dimostra come la blockchain possa offrire delle applicazioni reali e modulabili per lo sport. Per Chiliz, in quanto blockchain, sviluppare un numero sempre maggiore di questi utilizzi è una priorità”, ha dichiarato Alexandre Dreyfus, fondatore e CEO di Chiliz e Socios.com.