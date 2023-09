Milan-Newcastle, Baresi: “San Siro sia la nostra fortezza, il derby perso è stato una grande botta”

“San Siro è casa nostra, deve diventare una fortezza per noi, stasera c’è amarezza per il derby, è stato tanto per i tifosi rossoneri, però oggi è un’altra partita, è la Champions League, è una partita importantissima in un girone difficile. Stasera è doppiamente importante tornare alla vittoria per sorridere e dar gioia ai nostri tifosi”. Lo ha detto il dirigente del Milan, Franco Baresi, prima del match di Champions League contro il Newcastle: “Tonali? E’ passato poco tempo, il calcio è questo. Lo vedremo dall’altra parte, ma ha lasciato un grandissimo ricordo in tutti noi ed è giusto averlo accolto. Ibrahimovic? Non so cosa farà da grande, è sempre ben visto come chi ha fatto la storia da noi. Il suo futuro nessuno lo conosce, forse solo lui”.

E ancora: “Il Milan viene da annate molto positive, ci sono giocatori di grande personalità ed esperienza, non siamo più una squadra giovane, io dico Maignan che ha una grande personalità ed è molto rispettato, Giroud dà esperienza, ma credo che non ci sono uno o due giocatori su tutti, ma il gruppo c’è, è unito. La botta col derby è stata grande, ora dobbiamo ricompattarci. Stasera giochiamola come fosse una finale”.