Lega Serie A, convocata l’Assemblea per lunedì 8 gennaio

E’ stata convocata per la giornata di lunedì 8 gennaio, presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A in Via Ippolito Rosellini 4, a Milano, l’Assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A. L’appuntamento è alle ore 12.45 in prima convocazione e, occorrendo, alle ore 14.45 in seconda convocazione. Di seguito gli argomenti all’ordine del giorno: verifica poteri; comunicazioni del Presidente; comunicazioni dell’AD; argomenti federali; valorizzazione giovani ed attuazione di disposizioni legislative; NAV: informativa generale e proposte di sponsorizzazione; diritti AV Internazionali stagioni 2024/2025 e seguenti; diritti AV 2024-2029: Licenze Dati (territori nazionale e internazionali) e Licenze Betting streaming (territori internazionali); varie ed eventuali.