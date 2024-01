Atp Brisbane 2024: Arnaldi salva un match point e piega Fucsovics al tie-break del terzo set

Non poteva iniziare in maniera migliore la nuova stagione per Matteo Arnaldi, che nel primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane 2024 ha vinto una partita pazzesca contro Marton Fucsovics. La sfida era stata interrotta per pioggia sul 7-6 1-0 in favore dell’ungherese, ma al ritorno in campo il giorno seguente è stato il tennista azzurro ad avere la meglio, imponendosi dopo 3h08′ di gioco per 6-7 6-4 7-6.

CRONACA – Matteo ha flirtato a più riprese con la sconfitta, tanto che già nel secondo set aveva dovuto fronteggiare due delicate palle break sul 3-4. Vinto l’ottavo game, ha però vinto anche i due seguenti ed ha trascinato il match al terzo set. Qui non ci sono stati break né palle break, ma Arnaldi si è trovato a due punti dalla sconfitta sul 5-6 40-40, riuscendo tuttavia a cavarsela. L’equilibrio ha quindi regnato pure nel tie-break, dove entrambi i giocatori hanno avuto chance. Il primo ad avere match point è stato l’azzurro sul 6-5, ma Fucsovics si è salvato, guadagnandosene a sua volta uno sul 7-6. Neppure Arnaldi ha però tremato, anzi l’ha annullato con un gran punto ed è poi riuscito ad imporsi per 9-7, lasciandosi andare ad un’esultanza molto intensa. Al secondo turno, il tennista sanremese affronterà da favorito il qualificato Klein.