Lega Serie A, Casini: “Fondi? Il consiglio cercherá un financial advisor per approfondimento proposte”

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, ha parlaro al termine dell’Assemblea odierna: “Sulla manifestazione d’interesse da parte degli investitori di private equity è stato incaricato il consiglio di trovare un financial advisor per un approfondimento di queste proposte. Finanziamento o private equity? Si valuteranno tutte, c’è chi propende per l’una e chi per l’altra. Per il canale radio, c’è stata una discussione e si è deciso di completare l’istruttoria per poi tornare in assemblea. Ci sono state delle offerte che comunque sono da approfondire. C’è chi è più convinto chi meno. Anche alla luce di come sarà il bando si tornerà in assemblea”.