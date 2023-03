Caso Juventus, Abodi: “Non faccio previsioni, vorrei un sistema che sappia rigenerarsi”

Ai microfoni di Rai Radio 1, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha commentato il caso plusvalenze legato alla Juventus in occasione del programma ‘Un giorno da pecora’. “Su questo non faccio previsioni – ha affermato il membro del Governo Meloni –: ci sono la magistratura ordinaria e sportiva che si stanno occupando della vicenda. Tutto quello che posso dire è che vorrei un sistema in grado di rigenerarsi e in cui i protagonisti siano in grado di assumersi le proprie responsabilità”, ha concluso Abodi.