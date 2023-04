Festa Napoli, De Luca lancia l’appello: “Serve responsabilità, i ragazzi non scorazzino sui motorini”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca lancia un appello “alla responsabilità” in vista della festa Scudetto che potrebbe partire già in questo week end in caso di vittoria del Napoli con la Salernitana e di mancato successo della Lazio sul campo dell’Inter. “Voglio rivolgere un appello forte soprattutto ai ragazzi dei quartieri di Napoli – ha detto De Luca a margine di una conferenza stampa – facciamo in modo che queste giornate siano di festa, di grande gioia, di allegria e di orgoglio per questo risultato sportivo straordinario. Facciamo in modo che non siano giornate di paura e preoccupazione per le famiglie”. Rivolgendosi sempre “ai ragazzi dei quartieri”, De Luca ha rivolto in particolare un appello “perché non vadano a scorrazzare con i motorini. Avremo tanta gente per le strade, famiglie, anziani e bambini. Rivolgo quindi davvero un appello caloroso perché ci sia grande senso di responsabilità. Se sarà così, vivremo giornate indimenticabili di festa per tutti quanti noi”.