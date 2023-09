Challenger Tulln: Cobolli in semifinale, da lunedì best ranking

Flavio Cobolli avanza in semifinale al Challenger in terra battuta di Tulln, in Austria. Il tennista toscano, attuale numero 137 del mondo e testa di serie numero 4 del seeding, ha sconfitto nei quarti di finale il tedesco Henri Squire, 278 del ranking internazionale, col punteggio di 6-1 6-2. Best ranking per Cobolli, che in semifinale aspetta il vincente della sfida tra Albert Ramos Vinolas e l’indiano Sumit Nagal.