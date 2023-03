Bayern Monaco, Davies ammette: “Mi sento solo, dopo gli allenamenti non ho niente da fare”

Alphonso Davies, calciatore del Bayern Monaco, si è confidato durante una diretta Twitch, parlando degli svantaggi di essere un calciatore: “Questa vita è fantastica perché ti rilassi e ti diverti, ma a fine allenamento non hai niente da fare. È un po’ preoccupante, specialmente quando i tuoi amici sono tutti al lavoro. Non ho la famiglia e la mia ragazza non vive con me, mi sento solo. Non sono altro che un perdente di successo“. Queste le parole del terzino canadese, che ha analizzato il cosiddetto rovescio della medaglia di una professione molto ambita come quella del calciatore.