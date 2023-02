Lecce-Sassuolo 0-1, Dionisi: “La vittoria più bella della stagione, contenti per la classifica”

“Finora non abbiamo avuto una continuità di presenze negli attaccanti, fortunatamente hanno segnato centrocampisti e difensori. Dobbiamo lavorare meglio per far trovare i nostri attaccanti di fronte alla porta e non spalle alla porta. Fuori casa andiamo meglio? Non so. Oggi ha vinto il gruppo, è la vittoria più bella dall’inizio della stagione, sicuramente non la miglior partita, a livello tecnico, ma è tutto merito dei ragazzi”. Queste le parole dell’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi a Sky Sport dopo la vittoria contro il Lecce: “Ad ogni modo non era semplice, pochi hanno fatto risultato pieno. Sapevamo le difficoltà che c’erano in questa partita. Passare in vantaggio ti dà opportunità diverse. Siamo contenti per la classifica. I nostri tifosi? Non mi aspettavo una presenza così massiccia. Era quasi doveroso, da parte nostra, andarli a salutare alla fine”.