Sport in tv oggi, sabato 25 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, sabato 25 febbraio: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Numerosi gli eventi sportivi della giornata, iniziando dalla Serie A in campo dalle 18 con Empoli-Napoli, per terminare con il Sunday night targato Lecce-Sassuolo. In campo anche la Serie B e la Lega Pro. Per gli sport invernali continua la Coppa del Mondo di Sci alpino, come continua il tennis con le semifinali degli Open 13 di Marsiglia. Di seguito il programma completo e dettagliato con gli orari ed i canali di tutti gli eventi.