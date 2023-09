Nicola Sansone ha parlato in conferenza stampa della sua scelta di approdare al Lecce: “Siamo un bel gruppo. Ripagherò la fiducia della società in ogni modo. È un’opportunità per migliorare sempre e dare l’esempio ai più giovani. Mi sento ancora giovane e sono in un gruppo di bravi ragazzi. Posso dare tanto, mi sento in forma. Sarò al cento per cento entro un paio di settimane”.