Argentina, l’entusiasmo di Nico Gonzalez dopo la vittoria: “Felice di far parte del gruppo”

Nella vittoria per 3-0 dell’Argentina ai danni della Bolivia c’è anche lo zampino di Nico Gonzalez, partito titolare e autore del terzo gol a pochi minuti dal 90′. Sul suo profilo Instagram, l’attaccante della Fiorentina ha condiviso tutta la sua gioia per una serata da ricordare con la maglia della Selecciòn: “Era molto importante ottenere i 3 punti. Che felicità far parte di questo gruppo. Vamoooos“.

