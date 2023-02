Empoli-Spezia 2-2, Gotti: “L’espulsione di Esposito è stata determinante, bisognava gestire la gara”

Luca Gotti ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Empoli-Spezia 2-2, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2022/2023: “Tolti rigore ed espulsione nel primo tempo, a mio avviso la direzione della gara è stata discutibile. Sicuramente l’espulsione di Esposito ha cambiato la partita, risultando determinante ai fini del risultato. C’è tanto rammarico per i due punti lasciati, ma la Serie A è così. Purtroppo le tante assenze ci hanno impedito di dare ai ragazzi il tempo necessario per inserirsi“.

Gotti però non cerca scuse: “Avanti 2-0 e con l’uomo in più bisogna gestire la gara con calma e cercare il terzo gol. Abbiamo commesso qualche errore di troppo in fase difensiva. Non tutte le situazioni hanno però lo stesso peso”. Il tecnico dei liguri ha poi concluso: “Il gol di Verde non è arrivato per caso, è sempre stato partecipe durante la gara“.