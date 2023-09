Lecce-Napoli, Ostigard: “Bella sensazione il primo gol in A, io e Natan difendiamo senza difficoltà”

Leo Ostigard è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la netta vittoria del Napoli ai danni del Lecce: “Avevamo bisogno di vincere. Dopo un’annata come quella passata, adesso tutte le squadre ci affrontano in maniera più attenta. Proprio perché i nostri avversari hanno ancora più fame di batterci, ci voleva proprio questa vittoria“. Il difensore norvegese ha poi commentato l’emozione di segnare il primo gol in Serie A: “E’ una bella sensazione. Ringrazio Zielinski per la gran palla che mi ha servito. Natan? Buon giocatore, difendiamo insieme senza difficoltà nonostante non sia facile trovarsi fin da subito quando al tuo fianco c’è un giocatore giovane“.