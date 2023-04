Lecce-Napoli, “De Laurentiis figlio di putt***”: il coro della curva partenopea contro il presidente

Il Napoli passa in vantaggio a Lecce proprio nell’istante in cui dalla curva del tifo ospite – questa volta aiutati dagli ultras salentini – si intonano cori all’indirizzo del presidente Aurelio De Laurentiis. Non di quelli positivi, come ci si può immaginare considerando i nervi tesi che vedono protagonisti ormai da molto tempo tra il patron del club partenopeo e una parte del tifo organizzato. “De Laurentiis figlio di putt***” le parole facilmente riconoscibili anche dalla tv. Per ora, però, il Napoli si gode il vantaggio grazie al colpo di testa del suo capitano Giovanni Di Lorenzo.