Lecce, lesione del crociato per Dermaku: salta l’Inter e tutto il resto della stagione

Pessime notizie per il Lecce, che perde per il resto della stagione Kastriot Dermaku, vittima di un infortunio dopo un scontro di gioco in allenamento. “L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Kastriot Dermaku si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso ” di Lecce, che ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore” si legge nella nota del club. Dermaku non ci sarà dunque sabato contro l’Inter e, con ogni probabilità, tornerà in campo solo nella stagione 2024/2025.