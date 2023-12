Pagelle Sassuolo-Genoa 1-2: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle e il tabellino di Sassuolo-Genoa 1-2, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Continua il digiuno casalingo dei neroverdi che non hanno vinto nessuna delle ultime sei partite interne. Al Mapei Stadium Gudmundsson su rigore ed Ekuban permettono agli uomini di Gilardino di rispondere all’iniziale vantaggio di Pinamonti. Il Genoa sale a 19 punti, tre in più dei neroverdi.

La squadra di casa è costretta a rinunciare a Berardi, ma al 28′ passa in vantaggio e lo fa grazie ad un contropiede: Laurienté vince il duello con Bani e si invola di prepotenza verso l’area. Poi salta Martinez e serve Pinamonti che a porta vuota deposita in rete. La risposta degli ospiti è affidata a Gudmundsson che col mancino sfiora il palo alla destra di Consigli. Al 45′ è Martinez a negare ai neroverdi il 2-0 con una parata strepitosa sul tiro a botta sicura di Laurienté. Dopo undici minuti di secondo tempo ecco le prime prove di rimonta: lancio in profondità per Gudmundsson che calcia centrale e Consigli è reattivo. Al 63′ la svolta: Erlic tocca col braccio in area, il Var richiama Guida che concede il rigore. Dagli undici metri va il solito Gudmundsson che non sbaglia. All’87’ il Genoa la ribalta. Dopo un tacco di Gudmundsson, Ekuban vince il duello in velocità con Erlic e lascia partire il diagonale che non lascia scampo a Consigli. Il Genoa ritrova la vittoria esterna. Il Sassuolo si conferma in crisi.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Toljan 5.5, Erlic 4, Ferrari 6 (45′ Tressoldi 6), Pedersen 6; Boloca 6, Henrique 6; Castillejo 5.5 (60′ Bajrami 5.5), Thorstvedt 6 (60′ Volpato 6), Laurienté 6.5; Pinamonti 6.5 (84′ Mulattieri sv)

In panchina: Pegolo, Cragno, Missori, Ceide, Lipani.

Allenatore: Dionisi 6.

Genoa (3-5-2): Martinez 6.5; Dragusin 6, Bani 5 (60′ Thorsby 6), De Winter 6.5; Sabelli 6, Malinovskyi 6 (90′ Vogliacco sv), Badelj 6 (74′ Strootman sv), Frendrup 6, Vasquez 6 (60′ Martin 6); Gudmundsson 7, Ekuban 7.

In panchina: Leali, Sommariva, Jagiello, Matturro, Hefti, Puscas, Fini, Haps, Galdames

Allenatore: Gilardino 7.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6.

RETI: 28′ Pinamonti, 64′ rig. Gudmundsson, 87′ Ekuban.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Bani, Laurientè, Ferrari. Angoli: 3-6. Recupero: 1′ pt, 5′ st.