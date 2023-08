Lecce-Lazio, D’Aversa: “Arriviamo in condizione ottimale, dobbiamo farci spingere dal nostro pubblico”

Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro la Lazio: “I ragazzi arrivano a questa partita in una condizione ottimale. La partita è certamente impegnativa, conosciamo le difficoltà che ci attendono”. “Serve convinzione nei propri mezzi, nonostante l’avversario sia di quelli importanti. Dobbiamo essere bravi a farci spingere da 30mila spettatori che rappresentano senz’altro una marcia in più per noi”, ha proseguito il tecnico.

Sui singoli: “L’impegno di Kaba è ipotizzabile, sceglierò solo all’ultimo ma fisicamente è pronto a giocare. Gallo anche è recuperato ed è al 100%. Rafia corre molto, ma forse è fin troppo generoso. Deve migliorare sotto l’aspetto dell’equilibrio. Non è facile passare dalla C alla A, migliorerà con il lavoro”.