Mondiali calcio femminile 2023, la Svezia vince il bronzo: Australia battuta 2-0

La Svezia ha conquistato il bronzo ai Mondiali femminili di calcio, in corso in Australia e in Nuova Zelanda. Al Suncorp Stadium di Brisbane, la squadra scandinava ha battuto per 2-0 le padrone di casa dell’Australia. Nel primo tempo è Fridolina Rolfo su rigore a sbloccare il risultato, mentre nella ripresa, l’attaccante del Milan Kosovare Asllani ha realizzato il definitivo raddoppio. Domani è in programma alle 12 italiane la finale Spagna-Inghilterra, in scena all’Olympic Stadium di Sydney. Deluso Tony Gustavsson, ct dell’Australia, ma il tecnico riesce a trovare il lato positivo: “È difficile trovare le parole giuste in questo momento. Siamo ferite, volevamo portare a casa una medaglia per questa squadra, per questi tifosi e per questa nazione. È il secondo torneo in cui abbiamo giocato per una medaglia e l’abbiamo persa. Forse abbiamo vinto qualcosa di più importante di una medaglia. È difficile ora, ma penso che abbiamo vinto qualcosa di più grande di una medaglia”.