Lecce, Krstovic non si ferma: in gol nelle prime tre partite come Vucinic e Bojinov

Cosa hanno in comune Nikola Krstovic, Mirko Vucinic e Valeri Bojinov? La maglia del Lecce, naturalmente, Pantaleo Corvino come scopritore e un record speciale in giallorosso. Con il rigore dell’1-0 in Monza-Lecce, Krstovic è diventato il terzo giocatore della squadra salentina dal 2000 in poi a segnare almeno un gol nelle prime tre giornate di una stagione di Serie A. Proprio come Mirko Vucinic e Valeri Bojinov, entrambi nella stagione 2004/05. Non solo. Nikola Krstovic era già uno degli unici due giocatori ad aver segnato in entrambe le sue prime due partite in assoluto con il Lecce in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Il primo era stato il mitico Ernesto Javier Chevantón nella stagione 2001/02. Note in comune? Anche lui è stato scoperto da Pantaleo Corvino.