Basket, Schroder su LeBron James: “Possibilità del 50% che giochi alle Olimpiadi di Parigi”

Dennis Schröder, capitano della squadra tedesca di basket campione del mondo, ha annunciato la possibilità di ritrovare alle prossime Olimpiadi di Parigi, LeBron James nella formazione degli Stati Uniti. Nel Mondiale da poco finito, la squadra americana aveva giocatori Nba, ma senza nessuna delle stelle principali. Il fatto di non aver vinto una medaglia ha portato a dire che ci sarà bisogno di una squadra con giocatori rinomati alle Olimpiadi, per provare a medaglia d’oro. “Ho scritto a LeBron per chiederglielo e mi ha detto che le possibilità erano del 50%. Con questa squadra non ha molta importanza chi affrontiamo. Se facciamo le cose bene, non dobbiamo nasconderci“, ha detto Schröder.