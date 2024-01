Lecce-Juventus 0-3, Locatelli: “Siamo lì perché lo meritiamo. Inter più esperta e più avanti nel percorso”

“Oggi è stata una grande vittoria su un campo difficile. Il mister ci chiede molte volte di stare calmi. Il gol alla fine riusciamo a trovarlo e anche stasera è stata una partita matura. Noi lavoriamo per far segnare i nostri attaccanti. Sono contento per Vlahovic perché lavora molto e si prende sempre le sue responsabilità. Sono contento anche per Yildiz perché è un ragazzo che fa sempre la differenza nell’uno contro uno. Il lavoro di squadra premia sempre anche gli attaccanti. Con questo spirito noi possiamo fare grandi risultati”. Lo ha detto il centrocampista della Juventus, Manuel Locatelli, dopo la vittoria sul campo del Lecce: “Siamo una squadra più matura e cresciuta in consapevolezza. La realtà è che noi siamo un gruppo di giocatori più giovane rispetto all’Inter. Loro hanno sicuramente più esperienza di noi. Dobbiamo pensare solo al nostro percorso e alla fine chi vincerà sarà il più bravo. Se siamo lì è perché lo meritiamo: alla fine a parlare è sempre il campo. Io sto bene fisicamente e mi piace giocare anche in posizione più avanzata”.