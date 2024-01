Coppa di Francia 2023/2024, il Marsiglia cede ai rigori contro il Rennes. Fuori Tolosa e Reims

Manca solo un match per portare a conclusione i sedicesimi di finale di Coppa di Francia: sarà infatti Feignies-Montpellier in programma mercoledì a chiudere il turno. Nella serata di domenica il big match era quello tra Rennes e Marsiglia, uno dei due incontri odierni che vedeva sfidarsi due squadre della Ligue 1. Ad avere la meglio, dopo una sequenza infinita di rigori è la formazione di casa, che elimina così la squadra di Gattuso. Durante i regolamentari Terrier risponde a Veretout, con il Rennes che manca anche un tiro dal dischetto, dove sbaglia Bourigeaud. Lo stesso numero 10, però, non sbaglierà durante i tiri decisivi sui quali si è giocata la qualificazione. Alla fine, dopo 17 marcature consecutive, l’errore decisivo è di Gigot.

Nell’altro, facile successo esterno del Strasburgo, che si impone 3-1 contro il Clermont grazie alle reti di Sylla, Diarra e Bakwa. Eliminate due squadre di Ligue 1, entrambe contro squadre che militano nella terza divisione francese e ai rigori: il Tolosa viene sconfitto dal Rouen dopo il 3-3 nei regolamentari, mentre tra il Reims è costretto a salutare la competizione dopo il 2-2 nei 90′, con Okumu che sbaglia dal dischetto il rigore decisivo. Avanza invece il Lille, che di misura riesce a superare 1-0 il Racing CFF con la rete di Haraldsson. Con lo stesso punteggio il Le Havre espugna il campo dello Chateauroux, mentre il Saint Priest ha la meglio 4-1 sul Romorantin.