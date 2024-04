Lecce-Empoli, Nicola: “Partita decisa da un episodio. Meritavamo il pareggio”

“Siamo partiti bene, ma siamo dispiaciuti e arrabbiati per come è finita. Sono partite sporche, in cui i duelli sono importanti. Dobbiamo accettare il risultato, va bene così e dobbiamo andare a riprenderci questo punto da un’altra parte”. Lo ha detto l’allenatore dell’Empoli Davide Nicola analizzando ai microfoni di Dazn la sconfitta contro il Lecce in campionato al ‘Via del Mare’. “Abbiamo avuto delle occasioni su calcio d’angolo, una anche molto importante, anche loro sono stati pericolosi sulle palle da fermo e ci hanno messo un po’ in difficoltà. Penso che il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio, ma niente andiamo avanti”, ha aggiunto. “Abbiamo provato a giocarci la partita fino in fondo, sapendo che sarebbe stata molto dura ma ti devi adattare. La partita è stata decisa da un episodio. Ci dispiace per il gol subito nel finale, a volte li fai e a volte li prendi“, ha detto Nicola che poi ha concluso: “Noi dobbiamo cercare di essere convinti e migliorare anche nei singoli dettagli”.